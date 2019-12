Crédit : Capture Twitter On n'est pas couché

Rama Yade, chroniqueuse de l'émission "On n'est pas couché" sur France 2

publié le 22/12/2019 à 16:25

Ce samedi 21 décembre, c'était au tour de Rama Yade d'enfiler le costume de chroniqueuse dans l'émission On n'est pas couché, présentée par Laurent Ruquier sur France 2. Au côté de l'écrivain Philippe Besson, l'ancienne secrétaire d'État chargée des Sports a donc été amenée à réagir sur l'actualité des divers invités de l'émission.

Il semblerait que l'ancienne femme politique ait eu du mal à endosser ce rôle de chroniqueuse cinglante, propre à On n'est pas couché. Au moment de donner son avis sur le film Play, qu'étaient venus présenter les acteurs Max Boublil et Alice Isaaz, la chroniqueuse d'un soir s'est montrée très gênée, comme l'ont relevé nos confrères de Télé-Loisirs. "D'abord, j'ai été à cette place là, c'est trop difficile donc je ne vais rien dire de mal, Laurent. Et puis un film c'est difficile à faire donc je respecte tout ça".

Le film Play, réalisé par Anthony Marciano, raconte l'histoire d'une bande d'amis et retrace tout le portrait d'une génération des années 90 jusqu'à 2010. "C'est un film pour des gens qui ne veulent pas trop se prendre la tête. Il y a beaucoup de blagues, c'est potache. Moi ça ne m'a pas trop fait rire", a tout de même balbutié Rama Yade.