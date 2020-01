The Avener sur le plateau de "On n'est pas couché", samedi 25 janvier.

publié le 26/01/2020 à 09:12

"L'histoire est complètement folle." Ce samedi 25 janvier, sur le plateau de "On n'est pas couché", le DJ français The Avener a expliqué comment il avait été sollicité par la légende américaine de la folk Bob Dylan.

S'il précise ne pas "avoir encore eu (la) chance" de le rencontrer, il raconte : "Un jour je reçois un e-mail dans mon studio d'enregistrement. J'étais en train de composer et parfois on a des doutes. Ce doute s'est imposé et je me demandais 'mais qu'est -ce que je vais mettre dans cet album ?' Et là, je reçois un email de l'éditeur de Bob Dylan qui me dit qu'il a écouté mon premier album, The Wanderings et qu'il adorerait que je retravaille un ou deux morceaux de son répertoire."

"Je me suis dit mais c'est incroyable, c'est un premier avril, c'est pas vrai" plaisante le DJ de 33 ans, avant de poursuivre : "Mais non, il m'a envoyé deux trois chansons, j'en choisi une qui pour moi avait beaucoup de sens." Cette chanson, c'est Masters of War parue en 1963 sur l'album The Freewheelin' Bob Dylan.

"J'ai donc retravaillé cette version de manière un peu plus moderne, très punchy, et je l'ai envoyée, détaille The Avener. Mais, "pendant deux mois pas de réponse. Je me suis dit 'bon, il n'a pas aimé' donc j'ai continué à faire d'autres versions." Jusqu'à ce que, deux mois plus tard, le chanteur américain lui réponde en personne.



"J'adore le titre, finis le'" a-t-il alors indiqué au Français. Et le DJ d'ajouter : "Je l'avais déjà fini bien sûr ! Je n'avais pas pris les 7 couplets de la chanson mais j'en avais pris deux ou trois qui étaient pour moi les plus marquants. Je lui ai tout de suite envoyé en lui demandant si je pouvais le mettre sur mon album et il a dit 'pas de problème !''' Résultat : le titre se retrouve sur le nouvel album de The Avener, Heaven, sorti le 24 janvier, cinq ans après son précédent opus.

> Bob Dylan - Masters of War (The Avener Rework) [Official Video] [Ultra Music]