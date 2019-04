publié le 11/04/2019 à 09:41

Il y a pile un an, Clara Luciani publiait Sainte Victoire, son premier album et depuis, son titre La Grenade est devenu un tube. Plus de 10 millions d'écoutes sur Spotify, 16 millions sur YouTube. L'album est en route vers les 100.000 ventes (disque de platine).



Tout le monde s'arrache la chanteuse : 24 festivals programmés cet été, des duos avec Calogero, Philippe Katerine ou Pierre Lapointe. Clara Luciani a réussi à imposer sa pop raffinée, sa voix grave et ses lignes de basse. "Je suis sur une petit nuage parce que c'est magnifique ce que je vis mais je pense qu'il y a presque quelque chose de traumatisant d'être sans arrêt confrontée à son image, ça fait peur", explique la chanteuse au micro de RTL.

Le 8 février 2019, elle est devenue révélation de l'année grâce aux 34e Victoires de la musique : "D'avoir remporté cette Victoire ça me fait du bien, je me sens validée. J'utilise toute cette énergie pour me réconcilier avec les problèmes de confiance en moi", explique-t-elle avant d'ajouter avec détermination : "La scène a changé ma vie."

> Clara Luciani - La grenade

Au cours de sa vie, la jeune chanteuse a été confrontée à plusieurs complexes, que ce soit sa voix, aujourd'hui encensée, mais aussi sa taille, 1m82. "J'ai été très tôt très grande, je mesurais 1m70 à 10 ans [...] J'ai un rapport à l'enfance un peu bizarre comme si elle m'avait échappée trop tôt", se remémore-t-elle.



Et sa voix ? "J'en ai souffert mais c'est parce que ça s'ajoutait à une féminité hors norme, j'était très androgyne", détaille la chanteuse de sa voix grave et intense. "On s'en détache pas mais on l'apprivoise."



Pour la première fois de sa carrière, l'artiste sera à l'Olympia, la salle parisienne mythique, vendredi 12 avril 2019. Deux autres dates sont encore programmées cette année dont le 11 septembre prochain. Printemps de Bourges, Garorock, Les Vieilles Charrues... Impossible de la rater cette année.

> Clara Luciani - Nue