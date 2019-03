publié le 02/03/2019 à 16:59

Pour inaugurer le mois de mars, l'équipe du talk-show "On n'est pas couché" présenté par Laurent Ruquier, s'apprête à recevoir cinq invités pour une nouvelle émission diffusée ce samedi 2 mars en deuxième partie de soirée sur France 2.



Sont conviés à ce premier rendez-vous du mois trois personnalités politiques de bords différents, qui viendront chacun présenter leurs ouvrages. Le mathématicien et député de l'Essonne LREM, Cédric Villani, publie Immersion, De la science au Parlement aux éditions Flammarion, la chronique de son entrée en politique. Roselyne Bachelot présentera Corentine, paru cette semaine chez Plon, un récit où l'ex-ministre des gouvernements François Fillon et Jean-Pierre Raffarin dresse le portrait de sa grand-mère, une femme combative et "exceptionnelle". Enfin, la députée FI Clémentine Autain défendra Dîtes-lui que je l'aime (Grasset), un hommage poignant à sa mère, la comédienne Dominique Laffin, à l'affiche du film éponyme du Claude Miller.

Seront également présents le comédien Jérémie Elkaïm, de retour dans les salles obscures dès le 6 mars avec la comédie On ment toujours à ceux qu’on aime, le nouveau film Sandrine Dumas, et le chanteur Claudio Capéo, ex-candidat The Voice, qui interprétera en live son titre "Mourir d'armure", issu de son dernier album "Tant que rien ne m'arrête".