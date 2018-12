publié le 06/12/2018 à 09:53

C'est la dernière grosse sortie de l'année au rayon musique. Claudio Capéo revient avec un nouveau projet musical. Révélé par The Voice en 2016, il a écoulé depuis 800.000 exemplaires de son album qui portait simplement son nom. L'artiste de 33 ans publiera vendredi 7 décembre 2018 un nouveau disque intitulé Tant que rien ne m'arrête.



Treize chansons composent ce nouvel album. Claudio Capéo renoue avec la pop enjouée et festive qui a fait son succès. Il y ajoute une dimension sociale, sociétale. Il chante par exemple son désarroi face à la politique ou le destin d'une caissière.

"Je suis un petit gars qui fait de l'accordéon, qui chante et puis je suis avec le peuple. Je suis avec les gens, je suis avec tout le monde. Je ne me considère pas comme une star", a-t-il déclaré au micro de RTL. Claudio Capéo évoque aussi ses années de galère dans ce nouvel album. Il restait des heures à chanter dans la rue avec ses vieux potes qu'il appelle ses Capéo et qui sont toujours dans l'aventure.

"On a énormément bossé dans la rue. On a croisé énormément de regards, des beaux, des maladroits, des méchants. Ça a été la plus grande scène. Ça a été des moments de vie.(...) On le faisait pour être bien entre copains, pour partager des choses", se souvenait le chanteur.



Pochette de l'album "Tant que rien ne m'arrête"

De la rue aux Zénith... Claudio Capéo - qui a été machiniste itinérant avant de connaître la notoriété - a gardé de ces années une bougeotte aiguë. C'est le point de départ du morceau Je reviens. "J'ai besoin de me nourrir, je ne peux pas rester à la baraque puis ne rien faire de mes journées, comme le petit train-train quotidien.(...) On est des vagabonds et puis même si un jour ça doit se casser la gueule, on continuera toujours à faire de la musique", a confié le chanteur.



Tant que rien ne m'arrête, le nouvel album de Claudio Capéo sort demain. Le chanteur partira en tournée dès le 12 janvier 2019.