publié le 08/11/2018 à 06:42

Il pourrait bien être le prochain maire de Paris. Le mathématicien et député de La République en Marche Cédric Villani est l'invité de RTL ce jeudi 8 novembre. Il a récemment annoncé qu'il était "candidat à la candidature" pour les élections municipales de la capitale mais s'agit-il d'un acte citoyen ou d'une ambition personnelle ? Un sondage Ifop, réalisé au mois de novembre, le donnait en tête des intentions de vote, devant le favori Benjamin Griveaux.



Mais avant de se concentrer sur les élections municipales, le député devra commenter l'actualité politique nationale et particulièrement la grogne qui monte dans la population. La popularité d'Emmanuel Macron est en baisse dans les sondages et les appels au blocage le 17 novembre accentuent la faille entre le chef de l'État et les Français.

Cédric Villani craint-il une fracture entre Emmanuel Macron et les citoyens ? Que pense-t-il de la colère des automobiliste face à l'augmentation du prix du carburant ?