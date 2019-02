Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, le 7 octobre

publié le 16/02/2019 à 20:42

Ce samedi 16 février, ils seront cinq invités à devoir faire face à Christine Angot et Charles Consigny, les deux chroniqueurs de l'émission "On n'est pas couché". Yannick Jadot est l'invité politique de la semaine. La tête de liste des écologistes à l’élection européenne de 2019 viendra présenter son livre Aujourd’hui, tout commence ! (Pour une Europe enfin démocratique, écologique et solidaire) aux éditions Les Liens Qui Libèrent.



Côté culturel, c'est le chanteur Emmanuel Moire qui fera la promotion de son nouvel album Odysée chez Mercury face aux remarques acerbes des chroniqueurs. Pour le cinéma, l'acteur bankable Franck Gastambide qui est invité ce samedi pour évoquer le film Damien veut changer le monde de Xavier De Choudens. Une comédie sur l'engagement militant mais surtout une histoire de famille. Gilles Leroy parlera de son livre Le diable emporte le fils rebelle aux éditions Mercure de France.

Enfin, Valeria Bruni Tedeschi complétera le casting de cette soirée. Elle viendra présenter la pièce de théâtre La trilogie de la vengeance et son film Les Estivants. Une comédie dramatique qu'elle a elle-même réalisé et qui met notamment en scène Pierre Arditi ou Yolande Moreau. Libre adaptation d’une pièce de Gorki, ce film réunit une vingtaine de personnages dans une grande villa méditerranéenne.