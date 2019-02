Roselyne Bachelot au dessus du lot

publié le 05/02/2019 à 18:19

Aujourd'hui, mardi 5 février 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête dont la logique n’est pas toujours mathématique : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui était peut-être à l’anniversaire de Neymar hier soir : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête qui préfère aujourd’hui avoir un fauteuil à l’Opéra qu’à l’hémicycle : Roselyne Bachelot.



Une Grosse Tête avec qui on se dit : "Heureusement qu’il est meilleur dans ses recherches d’appartements que dans ses recherches de bonnes réponses sinon la moitié du pays serait sans abris" : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête qui tire à vue mais jamais à l’œil : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui dès qu’il parle fait de la pub pour "La voix du Nord" : JeanFi Janssens.

Les Grosses Têtes du mardi 5 février 2019 Crédit : Kervin Portelli

