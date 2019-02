publié le 20/02/2019 à 13:29

Les hommages au créateur se multiplient. Mardi 19 février 2019, le monde de la haute-couture perdait un de ses maîtres, Karl Lagerfeld. À 85 ans, il était depuis 1983, à la tête de la direction artistique de Chanel. Maison qui avait ouvert ses portes à Inès de La Fressange à ses débuts. Elle avait alors 25 ans lorsqu'elle devient le premier mannequin à signer un contrat d'exclusivité avec une maison de haute couture.



"C'était très joyeux de travailler avec lui parce qu'il n'était pas du tout le créateur qui a besoin d'être seul et dans la souffrance", confie avec émotion Inès de La Fressange au micro de RTL. "Il aimait dire qu'il fallait réinventer l'avenir avec des éléments du passé."

Loin du caractère froid et rigide, Karl Lagerfeld semblait avoir adopté, au fur et à mesure des années, cette image pour se protéger. Une manière de mettre en avant son travail plus que sa personne selon l'ancienne égérie Chanel. "Je crois qu'il avait ce côté 'Hambourg', assez austère, il voulait montrer cette image-là et il ne voulait pas avoir l'air d'un bonhomme sympathique", explique-t-elle.

Outre Inès de La Fressange, les proches du styliste comme l'actrice Diane Kruger, l'homme d'affaires Bernard Arnault ou encore son ami et premier maître de Choupette, Baptiste Giabiconi, ont exprimé leur immense tristesse au micro de RTL. "C'était un père pour moi", a confié le mannequin de 29 ans.