publié le 19/02/2019 à 21:16

Il était un créateur, une marque, une icône mondiale de la mode. Karl Lagerfeld est décédé le mardi 19 février à l'âge de 85 ans. Ses réparties célèbres, son look de marquis noir et blanc, lunettes et catogan, sa fantaisie, sa liberté, étaient inimitables.



Bernard Arnault, patron du groupe LVMH qui possède la marque Fendi, est triste. Pour RTL, il s'est confié en exclusivité : "J'était infiniment impressionné par son talent, par son intelligence, par son sens de la répartie, son sens de l'humour. C'était quelqu'un d'exceptionnel, très proche du génie", explique-t-il.

"Il a commencé chez Fendi en 1965. Il ne faisait pas parti de ces créateurs qui avaient envie de voir leurs robes dans les musées. (...) Lui, il aimait les voir dans la rue. Il aimait les voir porter. Il aimait le succès", raconte le patron de LVMH. "C'est un homme qui était en tout cas extrêmement attachant et qui exerçait sur tous ses interlocuteurs une espèce de fascination", ajoute-t-il.

Alors que Virginie Viard lui succède chez Chanel, Bernard Arnault, patron de la maison Fendi où le créateur officiait également, l'affirme : "Il est irremplaçable (...) Il avait avec moi un contrat à vie. Ce contrat se termine pour des raisons indépendantes de notre volonté commune. Nous allons y réfléchir".