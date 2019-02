publié le 19/02/2019 à 22:36

C'est un grand artiste de la mode qui a disparu. Karl Lagerfeld est décédé le 19 février 2019 à l’hôpital américain de Paris à Neuilly-sur-Seine, a-t-on appris à la mi-journée. Couturier chez Fendi, Chanel, photographe, homme de la mode et des arts, Karl Lagerfeld laisse derrière lui une immense carrière.



L'autre grande construction restera son corps et sa silhouette devenue une véritable marque. Après tout, il s'agit-là du vaisseau de son esprit si fertile. Le grand public se rappellera de son obsession pour son poids et de sa ligne si variable à travers les décennies. "Un régime est le seul jeu où vous gagnez en perdant", écrivait-il dans Le monde selon Karl.

En découvrant les créations du petit génie de Dior, Hedi Slimane, Karl Lagerfeld se décide à perdre ses kilos en trop qu'il tentait parfois de cacher derrière un éventail très Grand Siècle. Peu importe ce qu'il lui en coûtera, il rentrera dans les costumes du styliste français. En 13 mois, il perd 42 kilos avec le régime Spoonlight [cuillère légère] créé sur mesure par le Dr. Jean-Claude Houdret. Quels sont les principes de cette méthode controversée ?

Un régime très (trop) restrictif

Cette recette controversé qui se transforma en un vrai petit succès en librairie avec le livre Le Meilleur des régimes. Karl Lagerfeld avait sans doute un talent supérieur à tous les autres, celui de rentabiliser chaque minute de sa vie.



Ce régime hyperprotéiné est controversé car il très restrictif. L'objectif du programme est de diminuer les apports caloriques au maximum, tout en conservant sa masse musculaire grâce à des sachets hyperprotéinés. Ainsi, le régime Spoonlight interdit les "corps gras" (beurre, huile, margarine...), les viandes rouges et grasses, certains légumes comme les haricots secs, les fromages et certains fruits et fruits secs comme les cerises, les bananes, les pruneaux, les noisettes et les amandes.



Le régime se déroule en trois phases. La première, qui dure deux semaines, vous oblige à une alimentation de 800 calories [il faut en consommer 2.100 pour les femmes et 2.600 pour les hommes, comme on le lit sur le site de l'OMS]. Lors de la seconde étape du régime, on passe à 1.000 /1.2000 calories par jour et on termine le régime avec 1.600 calories par jour. Des chiffres bien-en dessous des recommandations officielles de l'OMS pour être en bonne santé. C'est un régime dangereux, qui engendre des carences et une grande fatigue.