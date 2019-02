publié le 19/02/2019 à 15:19

"S'il m'arrive quelque chose, Choupette est mon héritière", avait déclaré Karl Lagerfeld à Marc-Olivier Fogiel dans l'émission Le Divan (France 2) le 24 février 2015. Cette Sacré de Birmanie blanche aux yeux perçants bleus a été une source d'inspiration pour le styliste, décédé à 85 ans, le mardi 19 février 2019.



À seulement 7 ans, la chatte est à la tête d'un empire incroyable. Mais au départ, cette petite bête n'était pas à Karl Lagerfeld... C'est à Noël, en 2011, que le créateur est tombé littéralement amoureux du petit animal. Appartenant originellement au mannequin et ami du créateur Baptiste Giabiconi, la chatte a été presque volée par Karl Lagerfeld.

Dans un article à Vanity Fair, datant du 1er avril 2015, il avait expliqué : "Choupette ne m'a pas été donnée. Choupette appartenait à un ami à moi, qui a demandé à ma domestique si elle pouvait s'en occuper durant ses deux semaines de déplacement. À son retour, il n'a pas récupéré Choupette. Il a eu un autre chat, qui est devenu gros et Choupette est devenu le chat le plus célèbre du monde, mais aussi le plus riche."

Sous les feux des projecteurs depuis son acquisition, la boule de poil star est au cœur de milliers de projets, des Unes de magazines (Grazia, Harper's Bazaar, Vogue Allemagne...) à son propre compte Instagram "Choupette's Diary", en passant par une liste incroyable de produits dérivés.



Dernièrement, une peluche à son effigie a été créée par le fabriquant de jouets Steiff en 2.000 exemplaires. Au prix élevé de 499 euros. En 2014, elle aurait permis de rapporter près de 3 millions d'euros à son maître grâce à une pub pour Opel et une autre pour une marque de cosmétique japonaise, selon le journal La Tribune.

Choupette héritière ?

Cette "love story" pourra-t-elle conduire le chat birman à devenir son héritière comme le styliste le souhaitait ? Avec sa disparition le mardi 19 février 2019, la question de l'héritage du créateur de la maison Chanel se pose puisqu'il n'a pas de descendants.



Légalement en France, la loi interdit de léguer quoique ce soit à un animal. Cependant, il est possible que la chatte soit représentée par une association ou un nouveau propriétaire, une personne morale. Peut-être à son ancien propriétaire, Baptiste Giabiconi ?

> Portrait de Karl Lagerfeld, célèbre couturier décédé mardi 19 février 2019 Crédit Image : AFP | Crédit Média : RTL | Date : 19/02/2019