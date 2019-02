publié le 19/02/2019 à 19:43

Il était l'égérie de Karl Lagerfeld, sa muse. La date de leur rencontre était même tatouée sur le bras du mannequin. Mardi 19 février, Baptiste Giabiconi réagit sur RTL à la mort du créateur qui l'avait découvert en juin 2008.



"C'était une épreuve très, très difficile (...). Je l'ai connu à l'aube de mes 18 ans. C'est quelqu'un qui a changé ma vie, du tout au tout. C'est celui qui m'a fait confiance, c'est celui qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui dans ma vie, (...) qui m'a tout donné. Je lui dois tout à Karl", explique le mannequin et chanteur français.

"C'était un père pour moi. Je dirais même un repère. C'était cette personne qui me permettait de savoir où j'allais, c'était ma boussole. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est un jour très très difficile pour moi. J'ai du mal à réaliser encore, poursuit-il.

"Un monument"

Dans le privé "c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était quelqu'un de fabuleux (...). Quelqu'un de très fidèle, de très honnête et quelqu'un qui avait toujours un petit mot de gentil pour n'importe quelle personne qu'il croisait, dans la rue, chez Chanel", témoigne Baptiste Giabiconi.



Dans le monde de la mode, "c'était un monument. Pour moi, c'est une légende. Il a révolutionné, il a su à la fois mélanger les choses anciennes au moderne. Il a su être actuel dans tout ce qu'il faisait, dans toutes ses collections (...). Il était à la pointe de tout.", ajoute-t-il.



Sur sa maladie, que le créateur n'avait pas évoqué avec lui, il explique : "Karl, c'est quelqu'un qui préfère préserver les personnes qu'il aime autour de lui. Il a toujours voulu que l'on garde une bonne et une belle image de lui, et on se doit de respecter ça".