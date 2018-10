A La Bonne Heure avec Inès de la Fressange

publié le 04/10/2018 à 12:30

Dans Sous les toits de Paris (Flammarion), en vente depuis le 3 octobre, Inès de la Fressange met en scène les différents univers des propriétaires d'appartements et de maisons parisiens. En collaboration avec l'illustrateur Marin Montagut, l'ouvrage regorge d'idées déco et de conseils pratiques.

"Sous les toits de Paris" d'Inès de la Fressange avec Marin Montagut (Flammarion)

Inès de la Fressange, icône de style et Marin Montagut, artiste globe-trotter partagent une sensibilité pour les intérieurs faits d’objets chinés, de souvenirs de voyages ou de trouvailles dans le grenier familial. Pour cet ouvrage, ils ont parcouru le tout-Paris afin de faire découvrir une quinzaine d’appartements ou maisons au charme unique et à la décoration éclectique grâce à un mélange de styles vintage et contemporain.

Chaque maison reflète l’univers de son propriétaire, use et abuse des matériaux naturels qui créent de la chaleur et du caractère (tels que le bois, l’osier, le bambou, le coton, le lin), révèle les secrets d’une décoration poétique (valises d’époque, caisses de légumes et bocaux d’apothicaire transformés en de charmants récipients de rangement), et montre que collages, sérigraphies ou collections d’objets d’antan ajoutent du style à une pièce.

Les aquarelles de Marin Montagut illustrent les essentiels de la décoration de chaque intérieur. S’y ajoutent des moodboards (collage d'images, de couleurs, de typographies, de motifs, de textures…) et des conseils pratiques pour inspirer le lecteur et l'aider à créer une atmosphère élégante et vintage.

