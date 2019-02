et Eléanor Douet

Diane Kruger a rendu hommage à son ami Karl Lagerfeld, mort le 19 février. "Je suis vraiment triste", a-t-elle confié sur RTL des sanglots dans la voix. L'actrice et ex-mannequin était à Paris depuis peu pour présenter sa fille âgée de 3 mois au couturier. "J'ai le cœur brisé, il était trop tard', a-t-elle écrit sur Instagram peu après l'annonce du décès du "Kaiser".



Le lien entre Diane Kruger et Karl Lagerfeld s'est noué au début des années 1990. Diane Kruger a 16 ans, elle vient d'arriver à Paris et débute sa carrière de mannequin en collaborant notamment avec Chanel. "C'est quelqu'un qui m'a découvert quelque part", explique-t-elle.

"Quand j'ai arrêté le mannequinat pour devenir actrice, c'est le premier qui m'a fait des robes gratuitement, qui m'a accueilli chez lui", se souvient l'actrice qui rend hommage à la curiosité, à la culture et à la générosité de Karl Lagerfeld. "C'était quelqu'un de curieux, qui m'a appris que la beauté peut être dans n'importe quel moment".

On connait la part publique de Karl Lagerfeld, moins la privée, une face plus sombre. "C'était un homme seul quelque part. Il vivait seul avec son chat, dans un décor très sobre. Mais c'est vrai que ce côté-là, il nous le montrait très peu"

Pour Diane Kruger, Karl Lagerfel "a dépassé toutes les modes". Après tant d'années dans le milieu, "il a toujours su se renouveler", affichant "une volonté d'enfer", à la tête de Chanel et aux collections de Fendi.



Aujourd'hui, la question de l'héritage artistique de Karl Lagerfel. "Je n'arrive pas à savoir qui pourra remplacer Karl, c'est pas possible. Il faut changer Chanel. Ça va être un autre monde de Chanel", selon Diane Kruger.

