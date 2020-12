Miss France 2021 : dans les coulisses des dernières répétitions

publié le 19/12/2020 à 16:00

C'est une année évènementielle pour les Miss France, à plusieurs titres. Tout d'abord l'élection fête ses 100 ans, mais devra composer avec une situation sanitaire exceptionnelle. Ce soir, elles seront 29 candidates entre 18 et 24 ans à tenter de décrocher le titre tant convoité de Miss France 2021.

Petite mise au point : il n'y aura pas 300 personnes présentes ce soir, mais moins de 100 pour respecter au mieux les distanciations. À quelques heures de la cérémonie, on entre dans la dernière ligne droite avec des répétitions toute la journée pour les 29 Miss, qui sont arrivées à 10 heures ce matin.

Et qui dit dernières répétitions, dit derniers calages avec notamment les réglages des déplacements sur scène. En effet, il ne faut pas oublier que ce sont 29 amatrices qui doivent connaître par coeur 9 tableaux et autant de chorégraphies. Les gestes et les sorties de scènes ont été vu ce matin.

Il faut rester soi-même, garder les pieds sur terre et rester simple Suzanne Angly, Miss France 1969





À 14 heures, les Miss ont joué la cérémonie comme pour de vrai, un filage complet jusqu'au couronnement. Répétitions aussi du côté des anciennes Miss qui sont présentes. Suzanne Angly a par ailleurs un conseil à donner aux candidates à la couronne : "Dans l'ensemble, il faut rester soi-même, garder les pieds sur terre et rester simple", dit-elle. "Dans les années 60 c'était la formule 'sois belle et tais-toi', mais c'est vrai que ça a vraiment bien changé et il était vraiment temps", se réjouit Miss France 1969.

Le thème ce soir, c'est de célébrer les 100 ans du concours de beauté en France. C'est très féérique, la production s'est notamment appuyé ses les figurants du parc du Puy du Fou. La scène est posée sur l'eau, sur laquelle évoluent des chevaux et des danseurs. Vers 17 heures, après le grand filage, ce sera la préparation des coiffures et la pose des bases de maquillage pour les Miss.