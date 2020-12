publié le 19/12/2020 à 08:49

L'élection Miss France 2020 se tiendra ce soir en direct du Puy du Fou en Vendée. Toutefois, contrairement à ce qui avait été annoncé au départ, il n'y aura pas 300 personnes dans le public, mais seulement 86. Seules les anciennes lauréates et deux accompagnants par candidates sont autorisés dans l'immense salle.

Le protocole sanitaire est très strict, tout a été repensé pour que le gala puisse avoir lieu malgré l'épidémie. D'habitude la logistique est déjà énorme, mais cette fois c'est encore une autre dimension : côté face on retrouve la scène, où les répétitions se sont poursuivies toute la journée jusqu'à tard hier soir. Et côté pile, ce sont les coulisses, où personne n'a le droit de circuler.

En effet, il s'agit d'une grande tente placée à l'arrière de la scène. "HMC", c'est son nom de code : habillage, maquillage, coiffure. Tout a été repensé dans cet espace où se prépareront les 29 Miss, comme l'explique Frédéric Gilbert, le producteur artistique de Miss France : "Il y a une loge à 29, ensuite il y a une loge pour les 15 et après il y aura une loge pour les 5, de façon a éviter les croisements, les mouvements le plus possible et on réduit aussi au fur et à mesure les équipes".

Et même si l'hygiène est la base du maquillage et de la coiffure, toutes les mesures de protection ont évidemment été renforcées, comme en témoigne la cheffe maquilleuse Frédérique Alcaraz : "On a pour chaque fille un kit de pinceaux, de brosses, et même des kits de fonds de teint", précise-t-elle.

Ce soir, sur scène, les Miss ne porteront pas de masque, mais en dehors de la scène son port est obligatoire. Pas question de briser la bulle Covid que l'organisation a créée et maintenue pendant plusieurs semaines pour éviter toute contamination.

À écouter également dans ce journal :

Fêtes de fin d'année - Avant de rejoindre leur famille, les Français suivent les recommandations en allant se faire tester. Dans les laboratoires, l'attente est plus longue depuis deux jours et ça devrait continuer jusqu'à Noël.

Coronavirus en Italie - Le pays vient de prendre des mesures radicales pour lutter contre l'épidémie. Le pays se reconfine à partir de lundi et jusqu'au 6 janvier. Interdiction de se déplacer d'une région à l'autre, tous les commerces fermés et une seule sortie autorisée par jour et par foyer.



Attaque près des anciens locaux de Charlie Hebdo - Quatre jeunes Pakistanais ont été mis en examen vendredi soir. Ils sont soupçonnés d'avoir été informés de l'attaque terroriste devant les anciens locaux de Charlie Hebdo fin septembre à Paris.