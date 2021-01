publié le 20/01/2021 à 07:05

"2021 devait être la dernière année de mes études. C’est sûr qu’elle a pris un nouveau tournant avec Miss France". Amandine Petit n'en revient toujours pas. Il y a quelques mois à peine, la jeune femme était étudiante en Master 2 à Caen avec pour objectif de devenir "directrice d'établissement de santé". Un objectif qu'elle garde toujours dans un coin de sa tête.

Élue Miss France 2021, le 19 décembre dernier, au Puy-du-Fou en Vendée lors d'une émission marquant le centenaire des concours, la Calvadosienne prend ses nouvelles fonctions très au sérieux tout "en gardant les pieds sur terre".

"Miss France, ce n'est pas se mettre en avant. Mais à un moment donné, c’est un coup de boost, confie Amandine Petit dans L'Interview inattendue. On n'a plus le choix, on se retrouve seule face à soi-même. Cela permet de prendre confiance en soi."

La reine de beauté française évoque également au micro d'Ophélie Meunier le soutien indéfectible des anciennes Miss France, la "famille Miss France" : "Pour les premiers pas, c'est un fort soutien. Elles sont tout le temps là pour m'aider, pour me rassurer. Elles ont toutes un peu leur personnalité. Elles sont toujours là pour m'envoyer un message de soutien. Pour les préparations à Miss Monde ou à Miss Univers, si ça peut se faire, elles auront toutes de bons conseils à tous niveaux. C'est comme des grandes sœurs dans l'aventure Miss France".

