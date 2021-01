Miss France 2021 raconte l'installation compliquée dans son appartement

publié le 18/01/2021 à 05:08

Usurpation d'identité sur les réseaux sociaux, polémiques diverses, critiques… Rien n'a été épargné à Amandine Petit pour son premier mois en tant que Miss France 2021. Outre les aléas liés à la médiatisation, la jeune femme a rencontré quelques soucis lorsqu'elle s'est installée dans l'appartement de fonction des Miss France, précédemment occupé par Clémence Botino.

Amandine Petit a bien emménagé dans l'appartement situé rue de Ternes. Ce même appartement qui avait été dévasté par un incendie début juillet 2020. Clémence Botino avait même dû être relogée à l'hôtel. Mais depuis le drame, qui a coûté la vie à une personne dans l'immeuble, tout a été refait à neuf. Visiblement peu de temps avant que la nouvelle Miss France arrive à en croire la forte odeur de peinture.

"Les peintures étaient toutes fraîches donc ça sentait très fort quand je suis rentrée dans l'appartement", a confié Amandine Petit sur Non Stop People samedi 16 janvier. Mais en plus des relents de peinture, la reine de beauté a dû faire face à un autre problème : un dégât des eaux.

"Quand je suis arrivée chez moi, (…) j'ai mangé un Kinder et lorsque je suis allée mettre mon papier dans la poubelle, je me suis malheureusement rendu compte que j'avais les pieds dans l'eau", a-t-elle ainsi expliqué. Et, pour couronner le tout, le chauffage au sol était aussi mal réglé. "Il y faisait très, très chaud." Tout semble désormais être rentré dans l'ordre.