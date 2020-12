publié le 20/12/2020 à 02:58

La calvadosienne Amandine Petit, 23 ans, a été élue miss France 2021, dans la soirée du 19 décembre 2020 au Puy du Fou.

"Merci énormément à toutes les personnes qui m'ont élue. Sur tous mes bulletins de note, on écrivait toujours "manque de confiance en soi". Ce soir, c'est la preuve que même avec un manque de confiance en soi il faut croire en ses rêves", a déclaré la nouvelle Miss France. Amandine Petit, originaire de Caen est étudiante à l'IAE de Caen en master 2 Management des établissements et des structures gérontologiques.

Elle avait remporté la compétition face à quinze autres jeunes femmes et ne cachait pas sa joie : "Je suis très heureuse, je ne m'y attendais pas, toutes les candidates étaient merveilleuses, peu importante qui était la gagnante, c'était une expérience merveilleuse", a-t-elle réagi au micro de France Bleu Cotentin. Le quotidien Ouest-France rapporte par ailleurs que les dauphines élues sont Chloé Levallois et Youssra Asky, étudiante en 2e année de master Staps à l’université de Rouen.

C'est Clémence Botino, Miss France 2020, qui lui a apporté sa couronne. Amandine Petit a fondu en larmes à l'annonce de son nom et a tenu à remercier toutes les personnes qui ont voté pour elle.