publié le 20/12/2020 à 05:12

Blonde aux yeux bleus âgée de 23 ans, la nouvelle Miss France est étudiante en Master 2 à Caen avec l'objectif de devenir "directrice d'établissement de santé" et a été choisie parmi 29 candidates de 18 à 24 ans pour succéder à Clémence Botino (Miss Guadeloupe 2019), Miss France 2020.

Encore pleine d'émotion, Amandine Petit a assuré au micro de RTL que ce concours "était un rêve de petite fille, comme quoi il faut toujours croire en ses rêves. Si je me suis présentée ce soir à Miss France c'était pour aller jusqu'au bout de mes idées, je veux rendre fière la France parce que moi je suis fière ce soir".

Bien que la crise sanitaire ait bouleversé le programme du concours, la gagnante assure que son expérience n'en est pas moins enrichissante : "On a tissé des liens, on avait un relationnel extrêmement fort avec les autres candidates. Comme quoi on peut passer au-delà de la Covid-19 tout en respectant les distanciations sociales. On avait pas de public mais on était portées par la motivation de chacune d'entre nous, on se faisait un cri de guerre après chaque tableau. On avait trois chanteuses dans la promo qui nous ont fait toutes une merveilleuse chanson. On s'est toutes motivées et on a su rebondir et faire de contexte compliqué que du positif."

Elle remercie également Malika Ménard, miss France 2010 de l'avoue soutenue : "C'est elle qui avait décelé ce potentiel de Miss, elle n'en a jamais douté. Quand je l'ai regardée avant de monter sur scène, je me suis dit qu'il fallait tout donner pour la rendre fière elle et ma famille".



Nathalie Petit, sa mère, la décrit comme quelqu'un de "spontanée, naturelle, blagueuse. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour les gens." Un discours également tenu par son père, Jean-Luc Petit : "On a confiance en Amandine, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Elle représentera bien la France. Les petites filles vont s'identifier à une Miss France et je pense qu'Amandine va faire le travail correctement".