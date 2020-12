Miss France 2021 : Amandine Petit fait la chasse aux usurpateurs sur Twitter

publié le 28/12/2020 à 12:22

Amandine Petit n'a pas envie qu'on se fasse passer pour elle et elle le clame haut et fort. La toute nouvelle Miss France est intervenue sur les réseaux sociaux pour clarifier certaines choses avec ses fans les plus zélés (et les moins bien intentionnés). "Je me suis levée ce matin et j'ai vu qu'il y avait un compte Twitter à mon propos. J'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de comptes sur Instagram, des comptes de fans et je vous en remercie parce que vous êtes hyper gentils", a-t-elle déclaré sur une vidéo publiée sur son compte Instagram officiel (et certifié).

"Par ailleurs, ce compte Twitter que j'ai pu voir - c'était très gentil - mais par contre lorsque l'on commence à parler en mon nom (...) sur des actes de faits divers et cetera et lorsqu'il ne s'agit pas de moi, ça commence à me poser un petit problème. Donc aujourd'hui, par cette présente story, je vous demande s'il est possible que vous signaliez ce compte Twitter qui n'est pas le mien, a continué Miss France 2021.

Amandine Petit semble accueillir les comptes de fans avec plaisir et fierté mais n'a pas envie de se retrouver avec des usurpateurs qui pourraient lui faire dire tout et n'importe quoi en se faisant passer pour elle. "Moi je n'ai aucun compte Twitter, je n'en ai pas du tout, donc vous ne me retrouverez jamais sur Twitter. Si vous trouvez des comptes avec mon nom, sachez que ce ne sont pas les miens", a garanti l'ancienne Miss Normandie.

Seuls les comptes Instagram @amandinepetitoff et @missfranceoff rassembleront la communication officielle de la reine de beauté en titre. Amandine Petit a appelé ses fans à signaler les faux comptes qui utilisaient son image et son nom. Elle semble bien décidée à neutraliser toutes les polémiques qui pourraient surgir des réseaux sociaux.