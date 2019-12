publié le 03/12/2019 à 10:10

Miss France 2020 aura une autre dimension pour Meissa Ameur. La Miss Auvergne a en effet confié qu'elle participait au concours en hommage à son père, décédé quatre jours avant son élection en octobre dernier à Montluçon.

"Bien que l’aventure fût un rêve depuis toujours et me tenait particulièrement à cœur, je ne devais pas y participer car mon père était en phase terminale et qu’il est décédé quatre jours avant mon élection qui a eu lieu le 18 octobre dernier", confie Meissa Ameur dans son entretien pour nos confrères de Paris Match.

"Or, quelques heures avant qu’il ne s’éteigne, il ne parvenait plus à parler, mais il a quand même réussi à m’écrire sur un papier le nombre 18. J’ai compris que c’était la fin et qu’il insistait pour que je participe au concours", poursuit la jeune femme, originaire de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), avant de conclure : "Je sais qu’il veille sur moi et qu’il est le plus heureux. Déjà enfant, je regardais les élections de Miss France chaque année avec lui. Lors de ces soirées il me disait : 'un jour viendra ton tour'. J’ai donc respecté sa dernière volonté et réalisé une partie de notre rêve."

Meissa Ameur défendra les couleurs de sa région lors de l'élection de Miss France 2020, qui se tiendra au Dôme de Marseille le 14 décembre prochain.