Miss France 2020 : la liste des cadeaux offerts aux candidates

publié le 30/11/2019 à 20:29

Les candidates à l'élection Miss France 2020 seront toutes, cette année encore, récompensées pour leur participation avec des cadeaux luxueux. Le comité officiel a dévoilé mardi 26 novembre, la liste des cadeaux qui seront offerts à la gagnante du concours, à ses dauphines et aux autres Miss moins bien classées.

Miss France 2020 repartira avec la couronne sertie de rubis créée par Julien d'Orcel, l'écharpe, l'appartement de fonction situé à Paris (celui que les gagnantes se passent tous les ans) mais aussi :

- une voiture électrique e-208 Peugeot,

- 10 montres Festina,

- 2 lignes de bagage de la marque Jump,

- une table de maquillage et des soins par Sothys,

- une robe du créateur haute couture Ziad Nakad,

- un Macbook Pro 15 pouces et une télévision Sumsung QLED offerts par TV Magazine,

- 2 robes de Pronuptia,

- Un voyage pour deux personnes Paris/Papeete en business class offert par Air Tahiti Nui.

Toutes les Miss recevront de nombreux cadeaux, qui serviront de lots de consolation pour les perdantes :

- un Ipad 32GB et un abonnement annuel offerts par TV Magazine,

- 3 montres Festina,

- une robe Pronuptia,

- une couronne régionale et deux parures composées de collier, bracelet et boucles d’oreilles en or et argent de Julien d’Orcel,

- une trousse de maquillage par Sothys,

- une ligne de bagage de la marque Jump,

- 2 robes Guess,

- un manteau, un pull et un tee-shirt marinières par Armor Lux,

- 3 tenues de sport Lolë,

- un maillot de bain et une tenue balnéaire par Hateia, Soraya, Flying Cloud, Marie Jo et Ocean Couture,

- un lot de produits solaires Corine de Farme,

- un lot de produits capillaires Saint Algue,

- un kit éco-responsable offert par les tendances d’Emma,

- des looks Amenapih, Carla Raffi, Camaïeu, La Redoute, Naf Naf et Boohoo,

- des chaussures par Jina Chaussures, Buzzao, Reebok, Bensimon et Roberto Durville.

Cadeaux bonus pour les dauphines

À noter que les finalistes repartiront avec des cadeaux supplémentaires :

- un iPhone 11 32GB offert par TV Magazine,

- un casque supra auriculaire sans fil BEATS aussi offert par TV Magazine,

- une parure or, nacre et oxydes ainsi qu’une bague en or rose, jaune et diamants de Julien d’Orcel,

- 3 montres Festina.