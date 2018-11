Laury Thilleman et Jenifer feront partie du jury 100% féminin de Miss France 2019

publié le 20/11/2018 à 12:14

On connaît les deux premières personnalités qui viendront s'installer dans le fauteuil du jury de Miss France 2019. Il s'agit de Laury Thilleman et Jenifer. Comme le rapporte Le Parisien, les deux jeunes femmes feront partie de ce jury 100% féminin, présidé par Line Renaud.



"Ça ne me gênait pas quand c'était mélangé [hommes et femmes dans le jury, ndlr] mais je trouve que c'est une bonne idée de nous confier le choix de celle que nous allons penser comme étant la plus méritante", a confié Line Renaud au micro de RTL, lors de la conférence de presse de Miss France 2019, le lundi 19 novembre.

"Nous avons voulu cette année un jury exclusivement féminin. Quoi de mieux que des femmes pour juger des femmes", a précisé Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, filiale du groupe de productions audiovisuelles Endemol.

L'émission sera présentée en direct du Zénith de Lille, le 16 décembre prochain par l'indétrônable Jean-Pierre Foucault. À noter que ce n'est pas la première fois que Jenifer, l'interprète de Notre idylle, se glisse dans le jury de Miss France. En 2006, la chanteuse était déjà présente lors du couronnement d'Alexandra Rosenfeld.