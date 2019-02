publié le 17/11/2018 à 08:04

Paméla Texier rêve de participer à l'élection de Miss France depuis quelques temps. En 2017, elle avait été élue seconde Dauphine de Miss Champagne-Ardenne et Miss Marne. En 2018 à 22 ans, elle succède à Safiatou Guinot et Miss Champagne-Ardenne 2018.



Actuellement en deuxième année de master MEEF (métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation) à Reims, afin de devenir professeure des écoles, Paméla Texier est originaire de Sillery (au sud-est de Reims). "J’aimerais devenir professeure des écoles, par conséquent, j’aimerais militer pour la scolarisation des enfants dans le monde. Aujourd’hui, beaucoup d’enfants ne peuvent pas accéder à l’enseignement pour de multiples raisons (pauvreté, situation de handicap…), et j’aimerais contribuer à leur épanouissement", confiait-elle à l'Union, après son élection de Miss Marne en 2017.

Sur son compte Instagram, elle partage de nombreuses stories avec ses abonnées. Sportive, elle publie des photos de ses courses et de ses exercices de musculation. Paméla Texier poste aussi des clichés en compagnie de ses sœurs et ses amis.