publié le 19/11/2018 à 08:14

À 22 ans, Caroline Perengo est devenue Miss Côte d'Azur. "Un rêve de petite fille qui se réalise", confie la jeune femme à Nice Matin après son sacre, où elle succède à la Cannoise Julia Sidi Atman. "On avait une bonne cohésion dans le groupe (...) C'était une merveilleuse aventure", confiait-elle après son sacre.



Originaire de Tourves (Var) et habitante à Saint-Tropez, Caroline Perengo souhaite devenir plus cheffe de projet. Diplômée d'un Bac + 2 en marketing et Communication, elle cherche aussi à s'investir dans la recherche contre la maladie Alzheimer. "Cette cause me tient vraiment à cœur parce que j'ai perdu ma grand-mère en début d'année [2018]", confiait-elle lors de son passage dans La Grande Emission de Var Azur, en septembre 2018. "Je souhaite aider toutes les personnes atteintes de cette maladie et aussi leurs familles parce que cela joue beaucoup avec cette maladie", poursuit-elle.

Sportive, Caroline Perengo pratique le tennis en famille avec ses parents et ses deux frères. Une discipline qu'elle devra sûrement laisser un peu de côté le temps de sa préparation pour le concours de Miss France, le 15 décembre 2018 au Zénith de Lille. "Je suis très fière et honorée de représenter ma région et j'espère la mener au plus loin dans Miss France. C'est un gros challenge que j'espère réussir", explique-t-elle à Nice Matin.