publié le 20/11/2018 à 08:01

Elle n'a que 18 ans et mesure 1m80. Lauralyne Demesmay, Miss Franche-Comté 2018, a été désignée - le samedi 20 octobre 2018, à Belfort - comme celle qui représentera sa région lors du concours Miss France 2019 qui aura lieu le 15 décembre prochain.



La jeune femme est étudiante en prépa HEC à Dijon et se trouve être une grande passionnée de sport. Elle pratique la boxe et n'hésite pas à partager certaines vidéos de ses performances sur les réseaux sociaux.

Belle, intelligente, sportive... mais pas que. Lauralyne Demesmay, née dans la ville de Devecey dans le Doubs (25), est également très engagée pour différentes causes qui lui tiennent à cœur. Elle est très investie pour le don du sang et pour une amélioration de la scolarisation des enfants autistes et soutient la lutte contre le cancer.

Lors de son élection, Lauralyne Demesmay n'a pas hésité à s'emparer d'une phrase de Nerio Winch - personnage de bande dessinée - afin de décrire sa détermination :"Il y a ce que la vie te donne, et ce que tu en fais, ce sont les deux forces qui font qui tu es".