Tony Chapron a longtemps été le plus mal aimé et malmené dans une enceinte de 50.000 personnes. Pourtant, sans lui, rien n'est possible : ni match, ni coupe, ni champion, ni stade en fusion. À la sortie d'une rencontre perdue, il est facile de se rassurer : c'est forcément de sa faute, à lui, l'homme en noir, l'arbitre.

Au milieu d’une arène, entouré de milliers de supporters, l’ancien arbitre revient sur la complexité du métier. "C’est un exercice de schizophrène. Il faut que vous soyez complétement neutre et détaché. Vous êtes dans ce jonglage permanent de 'Comment je peux juger tout en étant détaché ?', mais en même temps en ayant conscience des émotions de chacun", explique Tony Chapron dans Jour J.

En plus d’une concentration permanente, l’exercice s'avère assez sportif. "On court autant qu’un milieu de terrain défensif pour être précis. On fait entre 11 et 15 km par match, ce n’est pas beaucoup, mais c’est la répétition des courses qui nous fatiguent et ça demande une concentration permanente", décrit-il. Dans un match, les hommes en noir prennent en moyenne une décision toutes les 30 secondes, soit pas loin de 200 décisions en 1h30.

"Je vous mets au défi de prendre 200 décisions en un match et de ne faire aucune erreur. Entre ceux qui essayent de vous tromper, qui vous font croire qu’ils perdent une jambe, ce que vous percevez, votre fatigue, tout ça fait qu’à un moment donné vous commencez à faire des erreurs. On peut accepter que les joueurs se trompent alors qu’ils sont ultra millionnaires, alors que l’arbitre qui est le moins bien payé sur la pelouse, lui n’aurait pas le droit à l’erreur ?", soutient Tony Chapron.

Au-delà, du fait que mon geste soit stupide, il faut aussi garder un peu raison Tony Chapron

L’erreur, Tony Chapron l’a vécue comme "un tsunami" explique-t-il dans Jour J. La raison de ce "tsunami" est son "tacle raté" à Diego Carlos en 2018 lors du match PSG - FC Nantes. Dans le feu de l’action, l’ancien arbitre a essayé de faire tomber Diego Carlos pensant qu’il l’avait poussé volontairement. Au final, le joueur n’avait aucune mauvaise intention envers l'arbitre.

"Au-delà, du fait que mon geste soit stupide, il faut aussi garder un peu raison. Évidemment, dans ma fonction, je n’ai pas à le faire, mais est-ce qu’on peut relativiser le geste ? Il faut rester dans les faits, c’est un croche-pied raté, le joueur n’est même pas tombé, je ne lui ai pas fait mal. Ça n'enlève en rien le côté stupide, mais simplement, posez la question : est-ce que ça mérite autant de déchaînement ? La réponse, si on est un peu conscient de la situation, est non. Ce que j’ai vécu, c’est un lynchage", décrit Tony Chapron.

Détesté, insulté, menacé de mort, Tony Chapron a vu sa vie basculer du jour au lendemain. "J’ai été menacé de mort plusieurs fois. Un matin, je descends avec mes enfants, je les amène à l’école, et ma femme me dit 'Ne sors pas'. Mais, comme je n’ai tué personne, je lui dis que je vais continuer à vivre ma vie. Quand je descends dans la rue, le regard des gens, c’est un regard de jugement, de condamnation, de moquerie et je commence à avoir honte de moi-même. Il est possible que pour certains, 80% d’entre eux ne soit même pas au courant de ce qui s’était passé, mais moi, je devenais paranoïaque", conclut-il dans Jour J.

Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info