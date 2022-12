PSG : quand Kylian Mbappé a tenté de recruter Robert Lewandowski

Ce dimanche 4 décembre, l'équipe de France de football va affronter la Pologne pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Cette rencontre sera aussi l'occasion de voir deux des meilleurs attaquants au monde, Kylian Mbappé et Robert Lewandowski, s'affronter pour une place en quart. Nos confrères du Parisien ont par ailleurs révélé que les deux buteurs ont failli devenir partenaires en club en ce début de saison.

Après sa prolongation de contrat durant l'été 2022, le joueur francilien aurait tenté de convaincre l'attaquant polonais, en instance de départ du Bayern Munich, de rejoindre l'écurie parisienne. Le club de la capitale avait fait de l'attaquant de 34 ans l'une de ses cibles prioritaires lors du dernier mercato estival.

Le plan de la direction parisienne était de pousser délicatement Neymar vers la sortie afin de faire une place au buteur polonais. Très vite, le départ du meneur de jeu brésilien est devenu complexe et Lewandowski s'est retrouvé en contact avec le FC Barcelone, club pour lequel il avait souvent clamé son attachement. Les mots de Kylian Mbappé n'ont finalement pas eu d'effet sur lui.

Reste à savoir comment seront réalisés les prochains mercatos du PSG. Mbappé est resté persuadé que ce type d'attaquant serait le plus complémentaire avec son profil, et quand on connaît le poids du joueur français au sein de club, on se dit que c'est peut-être qu'une question de temps.

