Noël à New York : sapin géant, patinoire... Comment la ville se transforme pour les fêtes

C'est sans doute le symbole le plus connu de Noël à New York : l'arbre du Rockefeller Center en plein cœur au centre de Manhattan, passage obligé à l’approche de fêtes. Les caractéristiques de cette arbre, édition 2022 : 25 mètres de haut, 15 mètres de large et de 14 tonnes. Il aurait, selon les experts, entre 85 et 90 ans. Sous cet arbre, un autre symbole-fort de Noël : les patinoires.

Celle du Rockefeller Center est l’une des plus célèbres, surtout pendant les vacances, même s'il y a toujours la queue pour patiner quelques minutes. Lorsqu'elle a été installée pour la première fois en 1936, c’était un essai, ça devait être temporaire, mais depuis, les New-yorkais n’imaginent pas Noël sans elle.

Noël à New York, c'est aussi des odeurs : cacahuètes grillées, marrons, des boissons chaudes, comme le "Chai tea latte", le vin chaud, avec ses vapeurs d’épices, de clou de girofle et des cannelle ou le "eggnog", le lait de poule, boisson cocooning de fin d’année, à base de lait, de crème, de jaune d'œuf et de sucre...



