publié le 28/02/2019 à 15:02

Meghan Markle s'est envolée à New York pour célébrer la venu du "Royal baby", prévue pour le printemps 2019. Des montagnes de cadeaux ont été offertes à la future maman et ses invitées elles aussi ont été gâtées lors de cette "baby shower" au Mark Hotel à New York le 20 février 2019 .



Parmi les invitées, on pouvait notamment compter la joueuse de tennis américaine Serena Williams ou encore l'avocate et épouse de George Clooney, Amal Clooney, très proche du couple royal.

D'après le tabloïd américain People, les invitées sont repartis avec une sélection des produits favoris de la duchesse de Sussex. Dans un grand sac en cuir, elles ont pu découvrir une bougie à la tomate verte, de la poudre aux enzymes de riz et une crème pour le corps, pour une valeur d'environ 500 dollars.



Au cours de son voyage à New-York, Meghan Markle et ses amies ont engagé des dépenses astronomiques. Selon la presse britannique, la suite où a logé la duchesse de Sussex, coûte pas moins de 75.000 dollars la nuit, soit l'équivalent de 66.000 euros. La future maman, pourtant fervente défenseure de de la cause environnementale, est repartie au Royaume-uni en jet privé. En quelques jours de vacances aux États-Unis, elle aurait dépensé des centaines de milliers d'euros.