publié le 22/02/2019 à 16:38

L'épouse du prince Harry, enceinte de 7 mois, s'est envolée le 20 février 2019, aux États-Unis pour célébrer la future naissance du "royal baby". Un événement auquel, sa belle-sœur Kate Middleton, n'a pas assisté et qui a choqué la famille royale.



Au cours de son voyage à New-York, Meghan Markle et ses amies ont engagé des dépenses astronomiques. Selon la presse britannique, la suite à l'hôtel The Mark, où a logé la duchesse de Sussex, coûte pas moins de 75.000 dollars la nuit, soit l'équivalent de 66.000 euros. La future maman, fervente défenseure de de la cause environnementale, est repartie au Royaume-uni en jet privé. En quelques jours de vacances aux États-Unis, elle aurait dépensé des centaines de milliers d'euros.

Une escapade qui coûte cher à la fois financièrement mais aussi pour la réputation de l'ex-actrice de 37 ans. En effet, les réactions et les critiques ne se sont pas faites attendre. "Pouvez-vous être philanthrope en public et vivre comme une impératrice romaine en privé ?" s'interrogeait le Daily Mail vendredi 22 février, se demandant ce que la reine Elizabeth II penserait de cet "extravagant voyage".

"Elle ne peut pas se mettre au niveau des gens, puis ensuite s'envoler pour une 'baby shower' aux dépenses faramineuses sans s'attirer des critiques." estimait un utilisateur du forum mumsnet.