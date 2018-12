publié le 31/12/2018 à 11:56

Cela faisait peut-être depuis l'époque de Lady Di que l'on n'avait pas autant parlé de la famille royale britannique dans le monde entier. Grâce aux mariages successifs de Kate et William, Harry et Meghan, Eugenie et Jack, plus une myriade de naissances, les héritiers d'Elizabeth II redorent, à leur façon, une monarchie qui manquait parfois un peu de souffle.



C'est naturellement les grands événements que sont les mariages et les naissances qui ont marqué l'année 2018 pour les locataires de palais de Kensington. Dans une vidéo récapitulative, publiée le 29 décembre 2018 sur Twitter, quelques jours après l’allocution annuelle de la reine et quelques jours avant le passage en 2019, nous pouvons revivre les moments forts de l'année.

On remarque que la présence des deux duchesses est particulièrement soulignée par l'équipe de communication de Kensington Palace. Kate et Meghan sont celles qui apportent le sang neuf, le glamour et le côté "conte de fée" qui plaît tant au public.

La naissance du prince Louis, dernier-né du duc et de la duchesse de Cambridge, et son baptême, le mariage du prince Harry et de l'actrice Meghan Markle à Windsor, leur voyage en Océanie... Voilà autant de moments forts qui viennent s'ajouter à une pelletée de discours, visites officielles, soirées de gala, commémorations et bains de foule.

Here are some of our favourite moments from 2018 — thank you to everyone who made this year so special. See you in 2019! pic.twitter.com/2GiUvI7QnX — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 29 décembre 2018