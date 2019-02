publié le 14/02/2019 à 14:33

"Papa, j'ai le cœur brisé. Je t’aime. Je n'ai qu'un père. S'il te plaît, arrête de jouer la victime à la télévision afin que nous puissions réparer le lien qui nous unit". Les mots touchants de Meghan Markle à son père, Thomas Markle, auraient dû rester entre eux.



Pourtant, ces échanges épistolaires ont été transmis auprès de la presse britannique par l'homme de 74 ans. Selon la presse britannique, Kensington Palace envisage une action en justice.

C'est dans le tabloïd britannique The Daily Mail que le père de la duchesse de Sussex a dévoilé des passages de la lettre le 10 février 2019. La famille royale envisage de le poursuivre pour atteinte aux droits d'auteur. Effectivement, selon la loi d'outre-Manche, la plume étant celle de l'épouse du prince Harry, Thomas Markle peut être poursuivi pour une forme de vol. Pour l'heure, aucune action en justice n'est officiellement engagée.

Après la réception de la lettre de sa fille, l'homme installé aux États-Unis aurait répondu lui aussi par écrit en demandant à la future mère de faire une opération de communication avec des photos dans la presse pour prouver que la relation est meilleure... ce qui n'a pas été bien perçu par sa fille. Un ami de la famille explique dans le magazine américain People : "Elle se disait : 'C'est l'opposé de ce que je suis en train de lui demander. Je lui dis que je ne veux pas communiquer avec les médias et il me demande une séance photo ! Il écoute quand je lui parle ?"



Thomas Markle ne semble toujours pas se résoudre à la discrétion et au silence médiatique. Après avoir donné au Daily Mail ses impressions pendant près de 9 heures d'interview sur sa fille, évoquant notamment son "côté supérieur". Peut-être qu'une réaction de la famille royale serait la bienvenue après ces attaques relayées par la presse. Car même George Clooney s'est emparé de la question...