Le prince William et Kate Middleton arrivent au BAFTA 2019

publié le 11/02/2019 à 16:18

Depuis maintenant neuf ans, le prince William préside la cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA), l'équivalent britannique des César. Dimanche 10 févier 2019, le duc de Cambridge était évidemment accompagné de sa femme Kate Middleton, radieuse dans une robe immaculée.



L'année passée, en 2018, la duchesse de Cambridge, enceinte du prince Louis, avait défrayé la chronique en portant une robe drapée verte alors que le noir était à l'honneur en soutien au mouvement Me Too.

Pour cette 72ème édition, toujours pas de noir pour la belle-sœur de Meghan Markle mais une longue robe blanche signée par l'un de ses créateurs favoris Alexander MacQueen. Certains médias, comme le magazine India Today, l'on comparée à sa défunte belle-mère, Lady Diana. Une référence peu anodine puisque la tenue ressemblait à s'y méprendre à celle que la princesse de Galles avait portée lors d'un ballet à Rio de Janeiro en 1991.

Ses boucles d'oreilles étaient également celles de la mère des princes William et Harry. Autre héritage encore plus ancien : son bracelet Quatrefoil porté par la reine Elizabeth II et même de la Reine mère apprend-on dans Vogue.



Du côté de la remise des prix, la royauté a aussi été célébrée avec Olivia Colman, élue Meilleure actrice pour son rôle de la reine Anne dans La Favorite de Yorgos Lanthimos.