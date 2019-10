publié le 02/10/2019 à 15:00

C'est la goutte de trop pour la famille royale. La duchesse de Sussex a décidé d'attaquer en justice le groupe de médias DMG Media qui possède entre autre Mail on Sunday. Cette décision fait suite à la publication de ce tabloïd britannique d'une lettre de Meghan Markle adressée à son père.

Ce n'est pas la première fois que le tabloïd franchit la ligne rouge avec la duchesse, comme l'a révélé le quotidien britannique The Guardian. En effet, le média a publié de nombreux articles concernant son père Thomas Markle, parfois accompagnés de séances photos mises en scène. Meghan Markle poursuit donc en justice le tabloïd pour "utilisation frauduleuse d'informations privées", "violation du droit d'auteur" et "violation du règlement général sur la protection des données".

"Témoin silencieux de son intime souffrance depuis trop longtemps", le prince Harry a défendu sa femme dans une lettre publiée sur le site officiel des Sussex. "Ma plus grande peur est que l'histoire se répète. J'ai vu ce qui arrive quand quelqu'un que j'aime est utilisé au point qu'il n'est plus traité ou vue comme une vraie personne. J'ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme être abattue par les mêmes forces puissantes", a-t-il déclaré. Le prince de 35 ans fait ainsi référence au tragique accident de voiture de sa mère, la princesse Diana, poursuivie par des paparazzis.