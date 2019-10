publié le 01/10/2019 à 19:05

La famille royale britannique n'en finit pas de marier les siens. Après les mariages de Kate et William, Meghan et Harry puis Eugenie et Jack, voilà que la sœur de cette dernière, la princesse Béatrice, va aussi se marier.

Beatrice d'York n'est pas très connue du grand public international mais elle reste une personnalité majeure de la famille royale. Elle est la petite-fille directe de la reine Elizabeth II et donc la cousine de William et Harry. Beatrice a aujourd'hui 31 ans et elle est la fille de personnalités sulfureuses : le prince Andrew, duc d'York et son ex-femme Sarah Ferguson.

Cette princesse était la première femme dans l'ordre de succession au trône avant la naissance de la princesse Charlotte. Mais elle ne s'est jamais préparée à occuper le trône. Après une brève relation avec l'Américain Paolo Liuzzo, elle a vécu une longue histoire d'amour de 10 ans avec l'homme d'affaire Dave Clark entre 2006 et 2016.

Le couple s'est fiancé récemment

En 2019, la princesse officialise sa relation avec le comte Edoardo (surnommé Edo) Mapelli Mozzi. Le couple s'est fiancé très officiellement peu de temps après, le 26 septembre 2019 avec pour objectif un mariage royal en 2020.

"Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer nos fiançailles. Nous avons hâte de nous engager vers cette aventure ensemble et nous sommes impatients de nous marier", a fait savoir le couple. Les fiançailles ont eu lieu en Italie quelques jours avant l'annonce officielle.

"Edo" et "Bea" dévoilant leurs fiançailles Crédit : AFP / PRINCESS EUGENIE

Les détails de la cérémonie sont gardés secrets

Aucune date n'a été confirmée par Buckingham Palace pour le mariage. Les autres détails comme la robe, le lieu de la cérémonie religieuse et les éléments de la célébration (ballade en carrosse, bijoux, invités...) sont évidemment des secrets bien gardés.



Il est traditionnel pour la presse et le public de ne rien savoir de la robe de mariée avant le jour J. Il est probable que Beatrice s'inspire du mariage de sa sœur : la princesse Eugenie. C'est d'ailleurs celle-ci qui s'est chargée de prendre les photos du couple en Italie pour accompagner la nouvelle.



La bague de fiançailles de la princesse a été designée par son futur époux. Deux grands diamants rectangulaires de 0,75 carat entourent une diamant circulaire plus impressionnant de 2,5 carat. Il s'agit d'une fusion entre les styles victorien (qu'apprécie Beatrice) et art déco (qu'affectionne Edo). Son prix est, là aussi, un mystère.

La bague de fiançailles de la princesse Beatrice Crédit : AFP / PRINCESS EUGENIE