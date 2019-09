Meghan Markle et le prince Harry avec leur fils Archie en Afrique du Sud

En voyage officiel en Afrique australe, depuis ce lundi 23 septembre 2019, le prince Harry et Meghan Markle ont commencé par Cap Town où ils ont pu fêter l'Heritage Day, la journée du patrimoine en Afrique du Sud. Cette journée est l'occasion pour le pays de célébrer la diversité culturelle et religieuse.

Le couple a donc visité le quartier de Bo-Kaap et la plus ancienne mosquée du pays, la mosquée Auwal. Meghan Markle a ensuite tenu, accompagnée de son mari, à se rendre au township (quartier défavorisé réservé aux racisés à Cap) de Nyanga où se trouve le Justice Desk, un organisme dédié au soutien des enfants, des personnes vulnérables et des communautés locales.



Ce lundi 23 septembre, la duchesse de Sussex y a fait un émouvant discours sur le combat pour les droits des femmes et la lutte contre la violence. "Puis-je simplement dire que même si je suis ici avec mon mari en tant que membre de la famille royale, je veux que vous sachiez que pour moi, je suis ici avec vous en tant que mère, en tant que femme, en tant que femme de couleur et en tant que sœur. Je suis ici avec vous et je suis là pour vous",a-t-elle rappelé au public.

Dans une robe de la marque éco-responsable Mayamiko, créée au Malawi, elle a loué le travail de l'organisme en rappelant l'importance du combat pour la sécurité des enfants et des femmes, tant ici que dans le monde, "Vous devez continuer [votre travail], vous devez savoir que ce que vous faites est non seulement important, c'est aussi essentiel, VOUS êtes essentiels.".

Avant d'introduire sa femme à la foule, le prince Harry a fait référence au nombre important de viols et de féminicides recensé chaque jour en Afrique du Sud. "Pour rebondir sur ce que votre président a dit la semaine dernière, aucun homme n'est né pour nuire aux femmes, c'est un comportement appris et un cycle qui doit être brisé. (...) Il s'agit de redéfinir la masculinité (...) Le changement arrive"

Le couple a ensuite rendu visite ce mercredi 25 septembre 2019 à l'archevêque Desmond Tutu et sa fille Thandeka. Ce dernier est connu pour son combat contre l'apartheid et les inégalités. Un invité surprise les a rejoints; jovial dans sa salopette bleue, leur fils Archie Mountbatten-Windsor. Le bébé âgée de 4 mois est enfin apparu dans les bras de sa mère, pour le plus grand plaisir de leurs hôtes et des photographes du monde entier.

