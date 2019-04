Meghan Markle et Harry : le "Royal baby" grandira-t-il en Afrique ?

publié le 23/04/2019 à 14:40

Si le "Royal baby" n'est pas encore né, ses parents imaginent déjà son enfance, loin des verts pâturages de Frogmore Cottage, leur actuelle demeure. Meghan Markle et le prince Harry auraient émis l'idée de partir vivre "pendant deux ou trois ans" en Afrique, pouvait-on lire dans le journal britannique The Sunday Times le 21 avril 2019.



Ce projet, à mettre au conditionnel, pourrait se réaliser en 2020 ou 2021 et assurerait la cohésion entre les pays membres du Commonwealth à l'heure du Brexit. Meghan et Harry ont d'ailleurs été nommés Ambassadeurs de la jeunesse du Commonwealth. Selon le tabloïd britannique The Sun, la duchesse et le duc de Sussex pourraient vivre plus précisément en Afrique du Sud ou au Botswana, où les deux amoureux s'étaient d'ailleurs déjà rendus, loin des caméras, en 2016 et 2017.

Mais pourquoi ce continent ? Tout d'abord, le prince Harry y est attaché depuis l'enfance : en 1997, après la mort de sa mère, Lady Diana, il réalise là-bas son premier voyage officiel aux côtés de son père, le prince Charles et son grand frère, le prince William. Ensuite, il a vécu un an au Lesotho (Afrique australe) en 2004.