publié le 16/04/2019 à 17:01

Buckingham Palace a annoncé jeudi 11 avril 2019 dans un communiqué que Meghan Markle et le prince Harry n'annonceraient pas tout de suite la naissance du "Royal baby". Si la date de l'accouchement n'est donc pas encore connue, on estime toutefois la période à fin avril début mai. Un autre indice parvenu du prince Charles pourrait resserrer les pronostics.



En effet, l'héritier du trône d'Angleterre et son épouse, Camilla Parker Bowles ont prévu un voyage en Allemagne, nous apprend le tabloïd britannique People. Trois jours à compter du 7 mai 2019 où le prince Charles et la duchesse de Cornouailles se rendront à Berlin, Leipzig ou encore Munich.

Pourquoi ce séjour pourrait indiquer plus précisément le moment de l'accouchement ? Toujours selon People, très proche de son fils mais aussi de sa belle-fille, le prince de Galles ne souhaiterait pour rien au monde rater la naissance de son quatrième petit-enfant. Le tabloïd explique donc que le "Royal baby" pourrait donc naître avant cette date. Ou alors même, bien après... Intuition de génie ou théorie fumeuse ? Seul l'avenir nous le dira.