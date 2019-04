Meghan Markle et sa mère Doria Ragland, le 15 mai 2018 à Taplow, au Royaume-Uni

publié le 22/04/2019 à 15:15

L'accouchement de Meghan Markle devrait arriver sous peu. La naissance est estimée entre la fin avril et le début du mois de mai et l'arrivée toute récente sur le sol britannique de Doria Ragland, la mère de Meghan Markle, nous le rappelle. Elle serait en effet déjà à Londres, rapporte le site Entertainment Tonight.



Le grand public avait découvert la mère de la Duchesse de Sussex lors de son mariage avec le Prince Harry, le 19 mai 2018 à la chapelle Saint-Georges à Windsor. Très proche de sa fille, Doria Ragland souhaiterait même emménager en Angleterre, selon des sources citées par l'Express l'été dernier. Il y a un an déjà, la futur grand-mère du futur "Royal Baby", septième dans l'ordre de succession, commençait déjà à préparer son déménagement puisqu'elle avait quitté son poste d'assistante sociale dans une clinique californienne.

Contrairement à sa belle-sœur, Meghan Markle aurait choisi de ne pas accoucher dans la très chic aile privée "Lindo" de l'hôpital St Mary de Londres, et préférerait un endroit plus "intime". Le jeune couple a également décidé d’élever son bébé à Frogmore Cottage, dans l'enceinte du château de Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale britannique.