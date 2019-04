publié le 19/04/2019 à 13:06

La vérité, personne ne la connaît. Pourtant, les tabloïds du monde entier s'emballe autour de la rumeur soupçonnant le prince William d'avoir trompé son épouse, Kate Middleton, en 2017, alors qu'elle était enceinte de leur dernier enfant Louis. Au cœur de l'affaire, Rose Hanbury, la présumée maîtresse du prince.



Une inconnue sous le feux des projecteurs ? Si sa vie s'en voit effectivement bouleversée et que des poursuites judiciaires sont en cours à l'encontre des médias qui diffusent l'histoire (vraie ou fausse soit-elle), la marquise de Cholmondeley est loin d'être nouvelle dans le paysage médiatique.

Ancienne mannequin âgée aujourd'hui de 35 ans, elle a toujours été très liée à la famille royale et même au pouvoir. Sa grand-mère maternelle déjà, Elizabeth Lambart, était elle-même demoiselle d'honneur de la reine Elizabeth 2 lors de son mariage le 20 novembre 1947. Dans les années 2000, elle se fait connaître du grand public grâce au séducteur, regard de braise compris, Hugh Grant. Les médias lui prêtent une liaison avec en première ligne le tabloïd The Sun évidemment.

De mannequin à marquise

À la même période, Rose Hanbury fait la une de ce même quotidien en 2005, au bras de l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair. Bikini rose et paréo, la jeune femme, d'une vingtaine d'année à l'époque, est prise en photo aux côtés de l'homme politique en short de bain à fleurs.



Ce ne sera qu'en 2009 que la mannequin - engagée dans l'agence Storm, celle qui a découvert Kate Moss - accédera à son titre actuel de marquise en épousant David Cholmondeley, de 23 ans son aîné. Et une petite fortune estimée à 112 millions de livres.

Kate Middleton : amie ou ennemie ?

Rose Hanbury assiste en 2011 au mariage en grande pompe de Kate Middleton et du prince William. Le tabloïd britannique The Sun lui décerne d'ailleurs le second prix de la plus belle tenue, juste après la sœur de la duchesse de Cambridge, Pippa. Et si leur enfants jouaient jusqu'à très récemment ensemble, les médias soupçonnent la belle-sœur de Meghan Markle d'avoir éjecté la marquise.



Il serait de notoriété publique que cette "rivale rurale" - comme la surnomme The Sun à cause du château de Houghton des marquis situé à quelques heures au Nord de Londres - et la duchesse aient eu "une terrible dispute". Nicole Cliffe, journaliste anglaise pour The Guardian a d'ailleurs écrit sur son compte Twitter : " L'histoire veut que William ait eu une liaison avec Rose puis qu'il ait été découvert, et Kate a rompu leurs relations avec plus de verve que d'habitude."