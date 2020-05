États-Unis : le YouTubeur Corey La Barrie est décédé à 25 ans

publié le 12/05/2020 à 16:58

Corey La Barrie, jeune YouTubeur américain de 25 ans est décédé dans un accident de voiture à Los Angeles dimanche 10 mai, le jour de son anniversaire. Au volant, Daniel Sylva, tatoueur dans l'émission de télé-réalité Ink Master, Le meilleur tatoueur.

Après une soirée très alcoolisée pour célébrer les 25 ans de Corey La Barrie, les deux jeunes hommes montent en voiture : Silva au volant et La Barrie côté passager. La McLauren qu'ils occupaient s'est écrasée contre un panneau de signalisation. Transférés à l'hôpital, Corey La Barrie y sera déclaré mort.

Daniel Silva quant à lui, souffrirait, selon les informations du média américain TMZ, seulement d'une fracture de la hanche. Le célèbre tatoueur a été arrêté ce lundi 11 mai et pourrait être inculpé pour meurtre. Des témoins présents à la fête, ont affirmé que Daniel Silva avait bu de l'alcool avant de prendre le volant.

La mère de Corey La Barrie a annoncé la nouvelle via une publication sur son compte Instagram : "J'ai le coeur brisé en ce moment, le jour de ses 25 ans mon fils était très ivre et est monté en voiture avec un chauffeur ivre. L'accident l'a tué instantanément. Aucun mot ne peut décrire la tristesse que je ressente de perdre un enfant. C'est irréel, je suis submergée par le chagrin. Je t'aime tellement Corey, tu vas tellement me manquer. C'est si injuste", peut-on lire sous une photo de son fils. Le frère de Corey lui a aussi adressé un message sur Instagram.

La communauté du YouTubeur est en deuil. De nombreux messages d'adieux se sont glissés dans les commentaires de sa dernière vidéo, publiée peu de temps avant son décès. Dans celle-ci, le jeune homme annonçait qu'il fêtait son anniversaire le lendemain et plaisantait en avouant qu'il allait "se soûler un peu". Corey La Barrie avait près de 350.000 abonnés sur sa chaîne YouTube.