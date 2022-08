Les traîtres : qu’est que la PNL, invoquée par Delphine Wespiser ?

Ce mercredi 17 août à 21h10, M6 a lancé le premier épisode de son programme estival intitulé Les Traîtres, dans lequel 14 personnalités vont essayer de découvrir qui sont les trois traîtres qui se cachent parmi eux. Dans ce jeu, dont le principe et les règles sont principalement basées sur le mensonge, la pression psychologique a une place prépondérante. L'une des participantes, l'ex-Miss France Delphine Wespiser, a ainsi évoqué le principe de PNL : la programmation neurolinguistique.

Cette thérapie brève a été mise au point et théorisée dans les années 1970 aux Etats-Unis par John Grinder, professeur de linguistique, et Richard Bandler, mathématicien et psychothérapeute. Selon eux, les personnes qui réussissent dans leurs projets ont des schémas comportementaux communs. En les observant et en reproduisant à l'identique ces comportements, aucune raison pour un autre sujet de ne pas réussir ses propres objectifs. La PNL permettrait de développer des comportements de réussite en apprenant à mobiliser certaines ressources.

La programmation neurolinguistique serait ainsi un ensemble de techniques qui permet, à l'aide du langage et de l'utilisation de ses cinq sens, de mieux comprendre la réussite d'autrui et ainsi réussir à reproduire ses propres modèles de succès. L'une des clés de cette méthode, est de privilégier le comment au pourquoi.

Ce type de thérapie est dans le même temps axé sur l'inconscient qui serait constitué d’expériences ou de connaissances oubliées ou de dons encore inexploités. Le patient doit donc renouer avec sa capacité à s’adapter à une situation en faisant de la modélisation.

En comprenant mieux ses capacités et ses compétences, le patient pourra puiser dans cette confiance pour faire face à des situations complexes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info