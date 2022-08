"Les traîtres" (M6) : en quoi consiste ce nouveau jeu estival diffusé à partir de ce mercredi ?

Ce mercredi 17 août à 21h10, M6 lance Les Traîtres, son nouveau programme estival dans lequel 14 personnalités vont essayer de découvrir qui sont les trois traîtres qui se cachent parmi eux.

Les participants vont vivre six jours en vase clos dans un château d'Auvergne, sous la houlette de l'animateur et illusionniste Eric Antoine. Le casting est éclectique : on y retrouve les champions olympiques David Douillet et Camille Lacourt, l'aventurière de Koh Lanta Clémence Castel, l'ancien champion des 12 Coups de Midi et désormais sociétaire des Grosses Têtes Paul El Kharrat, l'épouse de David Douillet Vanessa, la YouTubeuse Natoo et sa meilleure amie la styliste Melococo, le YouTubeur Just Riadh, les comédiens Martin Lamotte et Bruno Sanches, le romancier Bernard Werber, l'humoriste Alex Ramirès, la chanteuse et comédienne Elsa Esnoult et l'ex-Miss France Delphine Wespiser.

Les "loyaux" et les "traîtres"

Tous concourent pour une association de leur choix avec pour but de décrocher la récompense destinée à l'ultime finaliste, 50 lingots d'argent. Mais pour cela, ils ont dû s'éliminer les uns les autres tout en jouant dans deux catégories différentes : les "loyaux" et les "traîtres". Ces derniers, au nombre de 3, avaient été désignés secrètement au tout début du jeu.

Les candidats ont décrit six jours de tournage "intenses" durant lesquels ils ont enchaîné épreuves physiques ou psychologiques. En fin de journée, ils se retrouvaient autour d'une table ronde pour évoquer leurs hypothèses et désigner un candidat susceptible pour eux d'être "traître". Le candidat visé par le plus de ses congénères était alors sommé de quitter le jeu. Plus tard dans la soirée, les traîtres choisissaient à leur tour un autre participant à éliminer, et c'est uniquement au petit-déjeuner que le reste du groupe découvrait son départ.

Tournage de 8 à 3h du matin

Le principe du jeu est basé sur le mensonge, avec la pression psychologique en plus. "Émotionnellement, ça ne s'arrête jamais", a raconté Delphine Wespiser lors d'une conférence de presse. D'autant plus que les journées de tournage s'échelonnaient de 8 heures le matin à 3 heures du matin. Au final, "tu perds les pédales même si tu sais que c'est un jeu, ce n'en est plus un, ça part en vrille", a confié l'animateur du programme Eric Antoine.

