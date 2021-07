Langage oral : le français est-il malmené ?

Crédit : We Are / GETTY

Si, en ce vendredi 9 avril 2021, tous les regards sont rivés sur la Grande-Bretagne depuis l'annonce de la mort du Prince Philip, c'est à la France, et plus particulièrement à la langue française que vont s'intéresser Flavie Flament et ses invités. Entre les tics de langage, les fautes de conjugaisons, les fautes de syntaxe ou encore les célèbres anglicismes tant rependus, notre langue est-elle malmenée ? Assiste-t-on à sa dégradation ?

Pour en parler dans On est fait pour s'entendre, Flavie Flament est accompagnée de Julie Neveux, normalienne et agrégée d'anglais, Etienne Kern, professeur en classes préparatoires et Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef à l'Express.

Pour ce dernier, "il y a des différences régionales tout d'abord. On a tendance en France à considérer qu'il y a une seule manière de bien parler français, qui est, pour simplifier, la manière qu'avait la bourgeoisie parisienne de parler. Or, aujourd'hui, on constate tout simplement des variantes".

Des fautes, c'est tous les jours, aussi bien dans les médias qu'au travail Chritophe, auditeur RTL

Christophe, auditeur de chez RTL, a 45 ans, et est exaspéré. Certaines fautes l'horripilent. "C'est constant, c'est tous les jours, aussi bien dans les médias qu'au travail, remarque-t-il. On est submergés par ces erreurs".

Parmi celles qui le dérangent le plus, "on va fêter les uns an de notre fils", "malgré que" ou encore "ça ne va pas en s'améliorant" reviennent fréquemment. Pour autant, Christophe admet lui aussi faire des erreurs.

"Je sais reconnaître les erreurs sur lesquelles je vais buter, explique-t-il. Le terme "malgré que" peut revenir, mais je corrige tout de suite ma faute". Le "malgré que" est toujours suivi du mauvais temps. "C'est un rapport d'opposition, tout comme 'bien que'", fait remarquer Julie Neveux.

