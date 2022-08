C'est un démarrage en fanfare que signe le nouveau jeu d'M6 "Les traitres" produit par Studio 89 et présenté par Eric-Antoine. La chaine s'est hissée mercredi soir sur la première place du podium avec 2,44 millions de téléspectateurs (pic à 2,7) selon Médiamétrie.



Dans ce nouveau jeu, les participants vont vivre six jours en vase clos dans un château d'Auvergne, sous la houlette de l'animateur et illusionniste Eric Antoine. Le but : démasquer les trois traîtres qui ont été désignés lors de la première émission.

Le casting est éclectique : on y retrouve les champions olympiques David Douillet et Camille Lacourt, l'aventurière de Koh Lanta Clémence Castel, l'ancien champion des 12 Coups de Midi et désormais sociétaire des Grosses Têtes Paul El Kharrat, l'épouse de David Douillet Vanessa, la YouTubeuse Natoo et sa meilleure amie la styliste Melococo, le YouTubeur Just Riadh, les comédiens Martin Lamotte et Bruno Sanches, le romancier Bernard Werber, l'humoriste Alex Ramirès, la chanteuse et comédienne Elsa Esnoult et l'ex-Miss France Delphine Wespiser.

Rendez-vous le 24 août pour la suite des "Traitres" sur M6.

