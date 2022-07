Psychologie : découvrez les coulisses du podcast "Parlons Encore" avec Caroline Dublanche

Du lundi au jeudi, sur RTL, les auditeurs de Parlons-nous se livrent durant 2h30 à Caroline Dublanche. À la suite de l’émission et au micro de Paul Delair, la psychologue revient plus précisément dans le podcast Parlons encore sur des thématiques évoquées dans l'émission ou les témoignages marquants des directs.

Pour le dernier épisode de la saison, les deux acolytes présentent les coulisses de l'enregistrement de ce tout nouveau podcast. "Quand on arrive au milieu de la nuit, on n’est pas toujours très concentré", réagit d'entrée Paul Delair.

Et après plusieurs heures d’enregistrement nocturnes à entendre et recueillir les confidences des auditeurs, l’ambiance, une fois l’émission finie, se fait plus légère, entre mauvaise foi et fous rires : "Mais c’est ta tête qui me fait rire ! J’essaie de me concentrer, il est tard, il faut qu’on en finisse et là je vois que tu es en train de t’assoupir !", rigole la psychologue.C’est une autre facette de la psychologue et de son complice que les auditeurs découvrent dans cet épisode.

Rire pour décompresser

Si Caroline Dublanche rappelle que sa complicité depuis des années avec Paul Delair joue beaucoup dans ces crises de rire, c’est surtout pour se détendre que ces moments sont importants.



Une nouvelle saison qui s’achève dans la bonne humeur et des vacances bien méritées pour la psychologue de RTL, qui laisse les rênes de l’émission à Cécilia Commo pendant tout le mois de juillet. Vous pouvez d’ailleurs retrouver le passage de témoin entre Caroline et Cécilia ainsi que tous les épisodes de la saison sur RTL.fr, l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.

