publié le 29/05/2019 à 08:11

La bataille autour de l'héritage de Johnny Hallyday continue. Mardi 28 mai, la justice a donné raison aux aînés du chanteur, Laura Smet et David Hallyday. Mais la dette fiscale de Johnny Hallyday va peut-être contraindre les deux parties à trouver un arrangement prématuré car plus la procédure judiciaire dure et s'enlise plus la note risque d'être salée pour les héritiers c'est-à-dire les quatre enfants et l'épouse de la star décédée.



Tous, devront tôt ou tard se partager la dette contractée par Johnny Hallyday auprès de l'administration fiscale qui se chiffrerait à plus de 10 millions d'euros. Ce montant, le chanteur avait refusé de le payer de son vivant précisant qu'il ne possédait pas cet argent. Sa disparition n'a pas interrompu les tractations avec Bercy, précisément avec le cellule en charge des dossiers des personnalités. Laeticia Hallyday serait toujours en négociation avec le fisc.

Par ailleurs, selon nos confrères du Parisien, l'Elysée aimerait bien être remboursé des sommes avancées lors des obsèques de Johnny, à la Madeleine en décembre 2017. Une facture qui s'élève à près de 25.000 euros notamment pour des fleurs.

À écouter également dans ce journal

Gaspillage - 13.000 repas partent chaque jour à la poubelle rien que dans les cantines de la Défense près de Paris, selon une enquête réalisée par l'association "La défense des aliments" qui regroupe plusieurs entreprises du quartier d'affaires.



Emploi - General Electric a présenté hier un plan social. Le géant américain va supprimer 1.050 emplois notamment sur le site de Belfort. Les syndicats en appellent ce matin à Emmanuel Macron..



Football - Chelsea affronte Arsenal ce mercredi 28 mai en finale de la Ligue Europa. Si le club britannique l'emporte, l'Olympique lyonnais serait directement qualifié pour la phase de groupe de la prochaine Ligue des Champions.



Tennis - À Roland Garros, tout va bien pour les Français. Gaël Monfils et Adrian Manarino se sont qualifié mardi 28 mai, ils s'affronteront au second tour. Même sort pour Pierre-Hugues Herbert et Benoit Paire. À suivre aujourd'hui, le match de Jo Wilfried Tsonga contre Nishikori, 7ème joueur mondial et celui de Nicolas Mahut contre Cilic tête de série n°11.

